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Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:37
Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда.
Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду.
А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили.
Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
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mustbe
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:23
mustbe написав:
Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда.
Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду.
А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили.
Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
это ж надо будет каждый второй пост оттуда сюда перекидывать
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flysoulfly
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:27
Центр Львова. Сдал по 38.7.
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:15
Investor_K написав:
Центр Львова. Сдал по 38.7.
А как Львов относится к купюрам? Смотрят через лупу - синие или не синие...
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:20
Курс, то все ж таки тема каруселі
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ukr0014959
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