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Обмен наличной валюты. Курсы
обменок. Цвет купюр. И тд

Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:37

Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда.
Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду.
А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили.
Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:23

  mustbe написав:Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда.
Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду.
А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили.
Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
это ж надо будет каждый второй пост оттуда сюда перекидывать :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:27

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Центр Львова. Сдал по 38.7.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:15

  Investor_K написав:Центр Львова. Сдал по 38.7.

А как Львов относится к купюрам? Смотрят через лупу - синие или не синие...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 22:20

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Курс, то все ж таки тема каруселі
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:53

Запилил новую табличку - Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:56

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет


Так это только Киев. А др. значит нЭзя обсуждать....???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 10:57

  Игорь Алексеевич написав:Так это только Киев

Ищущий - да обрящет
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:13

страничка будет пустой. курсы и так все видны в минфине по городам и по хорошим обменникам. А карусель уже переходит в режим обмена, т.к. новичков уже не будет, а старожилы вышли на новый уровень - где и по чем. у.е. и куда потом вложиться по банкам
Игорь Алексеевич
 
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