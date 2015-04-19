Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда. Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду. А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили. Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
mustbe написав:Чтобы разгрузить и не захламлять тему конвертдепо - предлагаю всё, что связано с обменками, их курсами и нюансами писать сюда. Тут можно поговорить и про цвет купюр и про "номера подряд" и прочую белиберду. А то есть персонажи, которые по 10 раз в день рассказывают какой курс они видели и валюту какого цвета они получили. Хай лучше пишут эту чрезвычайно важную информацию в эту тему-помойку
это ж надо будет каждый второй пост оттуда сюда перекидывать
страничка будет пустой. курсы и так все видны в минфине по городам и по хорошим обменникам. А карусель уже переходит в режим обмена, т.к. новичков уже не будет, а старожилы вышли на новый уровень - где и по чем. у.е. и куда потом вложиться по банкам