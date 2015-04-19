Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:34
emeta написав:
когда сливаться сегодня или завтра?
Обычно в вс-пн курсы хуже, чем в пт-сб.
Так что или сегодня, или уже во вторник.
Впрочем - как будет на этот раз - неизвестно
mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:47
mustbe написав:
Запилил новую табличку -
Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет
Днепр absolute
г. Новомосковск, ул.Сучкова, 32
https://t.me/+c8ydGSVBPWgwZTNi
Если это нужно вообще дополнять
emeta
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:54
emeta написав:
Днепр absolute
г. Новомосковск, ул.Сучкова, 32
Не понял как связаны Днепр и Новомосковск.
А таблицу дополнять нельзя, она строится автоматом по данным Минфина
mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:56
mustbe написав: emeta написав:
Днепр absolute
г. Новомосковск, ул.Сучкова, 32
Не понял как связаны Днепр и Новомосковск.
А таблицу дополнять нельзя, она строится автоматом по данным Минфина
Они расположены недалеко друг от друга.
Обменка позиционирует себя как бы в областном центре, но по факту находится в Новомосковске, это их телега
emeta
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:27
колонка "М" в табличке что обозначает ?
lamal
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30
lamal написав:
колонка "М" в табличке что обозначает ?
М - Метро.
Б - Берег (...Днепра. Актуально только для Киева)
mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:35
mustbe написав: lamal написав:
колонка "М" в табличке что обозначает ?
М - Метро.
Б - Берег (...Днепра. Актуально только для Киева)
понял , спасибо (цвет - єто какая ветка метро )
lamal
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Додано: Суб 18 бер, 2023 15:53
mustbe написав:
Запилил новую табличку -
Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет
Если здесь люди начнут обсуждать конвертдепо в привязке к курсу обмена - Вы вновь созданную табличку также закроете?
Investor_K
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Додано: Суб 18 бер, 2023 16:01
Investor_K написав: mustbe написав:
Запилил новую табличку -
Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет
Если здесь люди начнут обсуждать конвертдепо в привязке к курсу обмена - Вы вновь созданную табличку также закроете?
Если будуть флудить и обсуждать банковские нюансы - да, закрою. Например - комисы за конверты в какой-то банке или время, до которого нужно открыться.
Тема конвертов - для банковских дел.
Эта тема - для обменочных.
Мухи и котлеты
mustbe
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Додано: Суб 18 бер, 2023 16:03
Я вчора виклав реальний приклад з відділення Привату у Львові. На жаль, видалили.
Investor_K
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