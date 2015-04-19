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Обмен наличной валюты. Курсы
обменок. Цвет купюр. И тд

Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:34

  emeta написав:когда сливаться сегодня или завтра?

Обычно в вс-пн курсы хуже, чем в пт-сб.
Так что или сегодня, или уже во вторник.
Впрочем - как будет на этот раз - неизвестно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:47

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет


Днепр absolute
г. Новомосковск, ул.Сучкова, 32
https://t.me/+c8ydGSVBPWgwZTNi

Если это нужно вообще дополнять
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:54

  emeta написав:Днепр absolute
г. Новомосковск, ул.Сучкова, 32

Не понял как связаны Днепр и Новомосковск.
А таблицу дополнять нельзя, она строится автоматом по данным Минфина
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:56

  mustbe написав:
  emeta написав:Днепр absolute
г. Новомосковск, ул.Сучкова, 32

Не понял как связаны Днепр и Новомосковск.
А таблицу дополнять нельзя, она строится автоматом по данным Минфина


Они расположены недалеко друг от друга.
Обменка позиционирует себя как бы в областном центре, но по факту находится в Новомосковске, это их телега
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:27

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

колонка "М" в табличке что обозначает ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30

  lamal написав:колонка "М" в табличке что обозначает ?

М - Метро.
Б - Берег (...Днепра. Актуально только для Киева)
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:35

  mustbe написав:
  lamal написав:колонка "М" в табличке что обозначает ?

М - Метро.
Б - Берег (...Днепра. Актуально только для Киева)

понял , спасибо (цвет - єто какая ветка метро )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:53

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет

Если здесь люди начнут обсуждать конвертдепо в привязке к курсу обмена - Вы вновь созданную табличку также закроете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:01

  Investor_K написав:
  mustbe написав:Запилил новую табличку - Обменки
Предлагаю в теме конвертов обсуждать банковские дела, а в этой теме - обменочные.
Отделить, так сказать, мух от котлет

Если здесь люди начнут обсуждать конвертдепо в привязке к курсу обмена - Вы вновь созданную табличку также закроете?

Если будуть флудить и обсуждать банковские нюансы - да, закрою. Например - комисы за конверты в какой-то банке или время, до которого нужно открыться.
Тема конвертов - для банковских дел.
Эта тема - для обменочных.
Мухи и котлеты
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:03

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Я вчора виклав реальний приклад з відділення Привату у Львові. На жаль, видалили.
Investor_K
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  #<12
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