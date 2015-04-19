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Обмен наличной валюты. Курсы
обменок. Цвет купюр. И тд

Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:11

  mustbe написав:
  emeta написав:когда сливаться сегодня или завтра?

Обычно в вс-пн курсы хуже, чем в пт-сб.
Так что или сегодня, или уже во вторник.
Впрочем - как будет на этот раз - неизвестно

Когда-то, помню, замечал, что сдавать доллары лучше во второй половине дня, курс более выгодный. А как сейчас, по практике, лучше ждать второй половины дня или с утра можно?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:14

  Andrew75 написав:Когда-то, помню, замечал, что сдавать доллары лучше во второй половине дня, курс более выгодный. А как сейчас, по практике, лучше ждать второй половины дня или с утра можно?

По Киеву обычно - самое лучшее время 13-14 часов. До этого - подъём, после этого - спад. Плюс-минус, конечно.
Есть же график, изучайте, ищите закономерности:
https://mustbe.ml/tables/club100k/?log= ... 2023-03-18
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:42

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс.
Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет.
Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.
Andrew75
 
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