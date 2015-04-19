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Обмен наличной валюты. Курсы
обменок. Цвет купюр. И тд

Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:11

  mustbe написав:
  emeta написав:когда сливаться сегодня или завтра?

Обычно в вс-пн курсы хуже, чем в пт-сб.
Так что или сегодня, или уже во вторник.
Впрочем - как будет на этот раз - неизвестно

Когда-то, помню, замечал, что сдавать доллары лучше во второй половине дня, курс более выгодный. А как сейчас, по практике, лучше ждать второй половины дня или с утра можно?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:14

  Andrew75 написав:Когда-то, помню, замечал, что сдавать доллары лучше во второй половине дня, курс более выгодный. А как сейчас, по практике, лучше ждать второй половины дня или с утра можно?

По Киеву обычно - самое лучшее время 13-14 часов. До этого - подъём, после этого - спад. Плюс-минус, конечно.
Есть же график, изучайте, ищите закономерности:
https://mustbe.ml/tables/club100k/?log= ... 2023-03-18
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:42

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс.
Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет.
Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:26

  Andrew75 написав:Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс.
Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет.
Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.

А можете нарисовать всю цепочку от наличных баксов до наличных гривен ?
С их курсами и комисами ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:35

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс.
Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет.
Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.

А можете нарисовать всю цепочку от наличных баксов до наличных гривен ?
С их курсами и комисами ?

Ну, цепочку я представляю себе только примерно, потому и спрашиваю совета здесь.
Как-то так. Берёте доллары, едете в криптообменник. Там меняете их на электронные доллары USDT. Некоторые обменники это делают бесплатно или с комиссией 0,3%, поскольку им больше интересна операция наоборот.
Дальше, когда у Вас есть USDT на Бинансе, меняете их через р2р на гривну на банковскую карту. Курс сейчас приблизительно 38,90.
Кто что думает, насколько эта схема рациональна?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:42

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

  Andrew75 написав:Кто что думает, насколько эта схема рациональна?

могут блокануть за нетрудовие доходи
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:44

  Goodman написав:
  Andrew75 написав:Кто что думает, насколько эта схема рациональна?

могут блокануть за нетрудовие доходи

Кто блоканёт? Через крипту люди миллионами гоняют.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:55

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

  Andrew75 написав:Дальше, когда у Вас есть USDT на Бинансе, меняете их через р2р на гривну на банковскую карту. Курс сейчас приблизительно 38,90.
Кто что думает, насколько эта схема рациональна?

По Бинансу есть такая статейка https://telegra.ph/CHomu-ne-pracyuyut-t ... nans-03-10 ...
Доберутся до него, похоже... Можна попасть под раздачу.
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:19

  Vivat написав:
  Andrew75 написав:Дальше, когда у Вас есть USDT на Бинансе, меняете их через р2р на гривну на банковскую карту. Курс сейчас приблизительно 38,90.
Кто что думает, насколько эта схема рациональна?

По Бинансу есть такая статейка https://telegra.ph/CHomu-ne-pracyuyut-t ... nans-03-10 ...
Доберутся до него, похоже... Можна попасть под раздачу.

Статейка, конечно, мудрёная, только ведь по всему миру они работают, и ничего. :)
Andrew75
 
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