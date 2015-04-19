Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Додано: Суб 18 бер, 2023 20:42

Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс.

Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет.

Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.