Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс. Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет. Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.
Andrew75 написав:Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс. Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет. Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.
А можете нарисовать всю цепочку от наличных баксов до наличных гривен ? С их курсами и комисами ?
Andrew75 написав:Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс. Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет. Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.
А можете нарисовать всю цепочку от наличных баксов до наличных гривен ? С их курсами и комисами ?
Ну, цепочку я представляю себе только примерно, потому и спрашиваю совета здесь. Как-то так. Берёте доллары, едете в криптообменник. Там меняете их на электронные доллары USDT. Некоторые обменники это делают бесплатно или с комиссией 0,3%, поскольку им больше интересна операция наоборот. Дальше, когда у Вас есть USDT на Бинансе, меняете их через р2р на гривну на банковскую карту. Курс сейчас приблизительно 38,90. Кто что думает, насколько эта схема рациональна?
Andrew75 написав:Коллеги, я только недавно начал интересоваться этой темой и хотел обсудить один нюанс. Я так посчитал, более выгодный курс получается не от сдачи долларов в обменнике, а сначала меняешь доллары в криптообменнике на USDT, а потом с Бинанса или другой биржи сливаешь их через р2р на гривну. К примеру, сейчас USDT на Бинансе можно на гривну поменять за 38,90. Такого курса в обменниках нет. Ничего не слышали о подобном? Я сам ещё такого не делал, так, чисто, идея родилась.
А можете нарисовать всю цепочку от наличных баксов до наличных гривен ? С их курсами и комисами ?
Ну, цепочку я представляю себе только примерно, потому и спрашиваю совета здесь. Как-то так. Берёте доллары, едете в криптообменник. Там меняете их на электронные доллары USDT. Некоторые обменники это делают бесплатно или с комиссией 0,3%, поскольку им больше интересна операция наоборот. Дальше, когда у Вас есть USDT на Бинансе, меняете их через р2р на гривну на банковскую карту. Курс сейчас приблизительно 38,90. Кто что думает, насколько эта схема рациональна?
Как правило смысла в этом нет, 38,9 это курс бинанса на приват по простому выход +0,5% да за заход 0,3% уже выходит 38,6. +0,3% может оказатсся 0,4%. Ну и поход 1 в криптообменку, поход 2 в банкомат или кассу с ограничениями по сумме... p.s. плюс таки гаранировано внимание банков если большие суммы, а если маленькие то кеды не отобьются)