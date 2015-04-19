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Обмен наличной валюты. Курсы
обменок. Цвет купюр. И тд

Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:50

vanok 38,9% это я посчитал уже чистый курс за вычетом комиссии в 0,5%. Вчера такой был, плюс-минус. Там курсы прыгают постоянно, надо вылавливать.
Сегодня был в обменке, там условия даже лучше на самом деле, чем я писал. За 1000 наличных долларов мне начислили 1001 USDT.
Всю цепочку до конца ещё не провернул, так как жду буднего дня, чтоб поменять USDT по р2р по лучшему курсу.
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:59

  Andrew75 написав:И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.

Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:03

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.

Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен

А что Вам мешает толкнуть потом с Моно в банк, где Вы открываете карусельный депозит?
Или с Альфы СЭПом перевести куда надо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:07

  Andrew75 написав:
  mustbe написав:
  Andrew75 написав:И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.

Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен

А что Вам мешает толкнуть потом с Моно в банк, где Вы открываете карусельный депозит?
Или с Альфы СЭПом перевести куда надо.

Лимиты мешают.
5- котлет - да, как-то можно ещё распихать.
Но если их 10+ - это уже анриал
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:13

mustbe Ну, я же не говорю, что всё через Бинанс делать. Часть так, часть так можно. Мне нравится наоборот то, что тут руки не надо гривневой бумагой пачкать, максимальный безнал.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:20

  Andrew75 написав:mustbe Ну, я же не говорю, что всё через Бинанс делать. Часть так, часть так можно. Мне нравится наоборот то, что тут руки не надо гривневой бумагой пачкать, максимальный безнал.

На таких суммах - "максимальный безнал" рано или поздно приведёт к локу в любом из звеньев цепи.
Имхо, конечно
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:29

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:mustbe Ну, я же не говорю, что всё через Бинанс делать. Часть так, часть так можно. Мне нравится наоборот то, что тут руки не надо гривневой бумагой пачкать, максимальный безнал.

На таких суммах - "максимальный безнал" рано или поздно приведёт к локу в любом из звеньев цепи.
Имхо, конечно

Ну, я только начал. Больших оборотов у меня пока нет, вот и играюсь. :)
Подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:31

  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?

Пишите на ветку конвертов, там разжуют
mustbe
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  #<1234
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