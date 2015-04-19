Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

Додано: Нед 19 бер, 2023 20:50

vanok 38,9% это я посчитал уже чистый курс за вычетом комиссии в 0,5%. Вчера такой был, плюс-минус. Там курсы прыгают постоянно, надо вылавливать.

Сегодня был в обменке, там условия даже лучше на самом деле, чем я писал. За 1000 наличных долларов мне начислили 1001 USDT.

Всю цепочку до конца ещё не провернул, так как жду буднего дня, чтоб поменять USDT по р2р по лучшему курсу.

И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.