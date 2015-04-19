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Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:50
vanok 38,9% это я посчитал уже чистый курс за вычетом комиссии в 0,5%. Вчера такой был, плюс-минус. Там курсы прыгают постоянно, надо вылавливать.
Сегодня был в обменке, там условия даже лучше на самом деле, чем я писал. За 1000 наличных долларов мне начислили 1001 USDT.
Всю цепочку до конца ещё не провернул, так как жду буднего дня, чтоб поменять USDT по р2р по лучшему курсу.
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
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Andrew75
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:59
Andrew75 написав:
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен
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mustbe
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:03
mustbe написав: Andrew75 написав:
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен
А что Вам мешает толкнуть потом с Моно в банк, где Вы открываете карусельный депозит?
Или с Альфы СЭПом перевести куда надо.
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Andrew75
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:07
Andrew75 написав: mustbe написав: Andrew75 написав:
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен
А что Вам мешает толкнуть потом с Моно в банк, где Вы открываете карусельный депозит?
Или с Альфы СЭПом перевести куда надо.
Лимиты мешают.
5- котлет - да, как-то можно ещё распихать.
Но если их 10+ - это уже анриал
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mustbe
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:13
mustbe Ну, я же не говорю, что всё через Бинанс делать. Часть так, часть так можно. Мне нравится наоборот то, что тут руки не надо гривневой бумагой пачкать, максимальный безнал.
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Andrew75
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:20
Andrew75 написав:mustbe
Ну, я же не говорю, что всё через Бинанс делать. Часть так, часть так можно. Мне нравится наоборот то, что тут руки не надо гривневой бумагой пачкать, максимальный безнал.
На таких суммах - "максимальный безнал" рано или поздно приведёт к локу в любом из звеньев цепи.
Имхо, конечно
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mustbe
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:29
mustbe написав: Andrew75 написав:mustbe
Ну, я же не говорю, что всё через Бинанс делать. Часть так, часть так можно. Мне нравится наоборот то, что тут руки не надо гривневой бумагой пачкать, максимальный безнал.
На таких суммах - "максимальный безнал" рано или поздно приведёт к локу в любом из звеньев цепи.
Имхо, конечно
Ну, я только начал. Больших оборотов у меня пока нет, вот и играюсь.
Подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
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Andrew75
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:31
Andrew75 написав:
Подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Пишите на ветку конвертов, там разжуют
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mustbe
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Додано: Пон 20 бер, 2023 11:35
mustbe написав: Andrew75 написав:
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен
А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:52
J1L4gq23S8ft5wD написав:
А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?
Може чули про таке явище як "фінансовий моніторинг"? Так ось вони можуть локати за будь-які суми операцій, якщо вони якимось чином підпадуть під "моніторинг". Подейкують, що фін-мон дуже не полюбляє значні операції з готівкою (як внесення з подальшим виводом кудись, так і надходження безготівково - особливо якщо не можна визначити відправника як це зазвичай буває при р2р - з подальшим зняттям готівки). Також "у зоні особливої уваги" фін-мону часто-густо перебувають операції з криптою та криптобіржами. Тому особам які граються з готівкою, р2р, криптою в значних обсягах треба мати або дуже "залізні шари", або дуже "залізні" підтвердження легальності походження коштів, якими вони оперують. А краще мати залізні обидві позиції
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Alien
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