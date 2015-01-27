Пишите на ветку конвертов, там разжуют
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:31
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:35
А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:52
Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд
Може чули про таке явище як "фінансовий моніторинг"? Так ось вони можуть локати за будь-які суми операцій, якщо вони якимось чином підпадуть під "моніторинг". Подейкують, що фін-мон дуже не полюбляє значні операції з готівкою (як внесення з подальшим виводом кудись, так і надходження безготівково - особливо якщо не можна визначити відправника як це зазвичай буває при р2р - з подальшим зняттям готівки). Також "у зоні особливої уваги" фін-мону часто-густо перебувають операції з криптою та криптобіржами. Тому особам які граються з готівкою, р2р, криптою в значних обсягах треба мати або дуже "залізні шари", або дуже "залізні" підтвердження легальності походження коштів, якими вони оперують. А краще мати залізні обидві позиції
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:36
Re: Курс валют в обмінниках
Мабуть сьогодні не найкращий день для обміну - курс йде вниз, усі чекають на рішення американського регулятора.
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:03
Re: Курс валют в обмінниках
товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели?
|