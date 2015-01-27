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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:31

  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?

Пишите на ветку конвертов, там разжуют
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:35

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.

Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен


А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:52

Re: Обмен наличной валюты. Курсы обменок. Цвет купюр. И тд

  J1L4gq23S8ft5wD написав:А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?

Може чули про таке явище як "фінансовий моніторинг"? Так ось вони можуть локати за будь-які суми операцій, якщо вони якимось чином підпадуть під "моніторинг". Подейкують, що фін-мон дуже не полюбляє значні операції з готівкою (як внесення з подальшим виводом кудись, так і надходження безготівково - особливо якщо не можна визначити відправника як це зазвичай буває при р2р - з подальшим зняттям готівки). Також "у зоні особливої уваги" фін-мону часто-густо перебувають операції з криптою та криптобіржами. Тому особам які граються з готівкою, р2р, криптою в значних обсягах треба мати або дуже "залізні шари", або дуже "залізні" підтвердження легальності походження коштів, якими вони оперують. А краще мати залізні обидві позиції ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:36

Re: Курс валют в обмінниках

Мабуть сьогодні не найкращий день для обміну - курс йде вниз, усі чекають на рішення американського регулятора.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:03

Re: Курс валют в обмінниках

товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:04

  cohan написав:товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели?

Самые сладкие курсы в обменниках начинаются в пятницу и заканчиваются в субботу.
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