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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:31
Andrew75 написав:
Подскажите, пожалуйста, нюансы по Востоку. Какой депозит надо открыать, как деньги вносить и другое?
Пишите на ветку конвертов, там разжуют
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mustbe
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Додано: Пон 20 бер, 2023 11:35
mustbe написав: Andrew75 написав:
И никаких касс и банкоматов не нужно, гривни вам зачисляются по р2р на любую карту, Альфы, Моно, Привата, какую захотите.
Как это не надо ? Очень даже надо.
Алла - более-менее норм.
Но заходить в моню или приват - себя не уважать.
Очевидный затык этой идеи - невозможность снятия желаемого количества котлет. То есть привязка к моно-бегемотам. Такой хоккей нам не нужен
А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:52
J1L4gq23S8ft5wD написав:
А что за ограничения при/за/на снятие в моно и приват?
Може чули про таке явище як "фінансовий моніторинг"? Так ось вони можуть локати за будь-які суми операцій, якщо вони якимось чином підпадуть під "моніторинг". Подейкують, що фін-мон дуже не полюбляє значні операції з готівкою (як внесення з подальшим виводом кудись, так і надходження безготівково - особливо якщо не можна визначити відправника як це зазвичай буває при р2р - з подальшим зняттям готівки). Також "у зоні особливої уваги" фін-мону часто-густо перебувають операції з криптою та криптобіржами. Тому особам які граються з готівкою, р2р, криптою в значних обсягах треба мати або дуже "залізні шари", або дуже "залізні" підтвердження легальності походження коштів, якими вони оперують. А краще мати залізні обидві позиції
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Alien
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Додано: Вів 21 бер, 2023 11:36
Мабуть сьогодні не найкращий день для обміну - курс йде вниз, усі чекають на рішення американського регулятора.
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Snower
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:03
товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели?
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cohan
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:04
cohan написав:
товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели?
Самые сладкие курсы в обменниках начинаются в пятницу и заканчиваются в субботу.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 09:47
220468 написав: cohan написав:
товарищ Искатель обещал 38,9 на неделе или до конца недели?
Самые сладкие курсы в обменниках начинаются в пятницу и заканчиваются в субботу.
Сегодня и не пятница, но курсы уже сладкие, но только на покупку.
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:24
долго лезли вверх - за два дня круто вниз. 38,3 опять принимают
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mephala
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Додано: Чет 23 бер, 2023 10:21
Так що, курс вже на дні? Прийом 38.27 - опт.
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Snower
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Додано: Чет 23 бер, 2023 11:15
Snower написав:
Так що, курс вже на дні? Прийом 38.27 - опт.
Так. Досягли дна. Починаємо спуск в підземелля.
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angra
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