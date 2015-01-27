До дна ще 80 коп.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:23
Re: Курс валют в обмінниках
Додано: Чет 23 бер, 2023 22:34
Re: Курс валют в обмінниках
такс, 2,08% на 3 мес на выбранном пуле банков
пока выше ОВДП, но, конечно, уже такое себе
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