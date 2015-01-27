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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:23
angra написав:
Досягли дна.
До дна ще 80 коп.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:34
такс, 2,08% на 3 мес на выбранном пуле банков
пока выше ОВДП, но, конечно, уже такое себе
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cohan
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:11
mustbe хотел в личку написать. Форум заглючил, не отправляет.
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Andrew75
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00
Курс на продаж вже 38,22. То що, купляємо?)
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Snower
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:57
Snower написав:
Курс на продаж вже 38,22. То що, купляємо?)
а є за що купляти ?
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lamal
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Додано: Вів 28 бер, 2023 13:42
lamal
Є, а толку?
Коли в каруселях по 37,45 а можна і дешевше
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Долар по 4 грн
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Додано: Вів 28 бер, 2023 22:24
Дюрі-бачі написав: angra написав:
Досягли дна.
До дна ще 80 коп.
Не знаю, де ваше дно, але я уникаю дрібні банки та банки без депозитів онлайн, тому не купую дешевше 37,45 грн, а це на 35-45 копійок нижче найкращого курсу здачі долара в касу, тобто прибуток 1%, або 4% річних.
Це прям настільки мізер, що катаєшся на каруселі не тому що весело та задорно, а просто ліньки злазити і сідати на нерухому лавку
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vkladchiik
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