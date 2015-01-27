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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:23

Re: Курс валют в обмінниках

  angra написав:Досягли дна.

До дна ще 80 коп.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:34

Re: Курс валют в обмінниках

такс, 2,08% на 3 мес на выбранном пуле банков

пока выше ОВДП, но, конечно, уже такое себе
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:11

mustbe хотел в личку написать. Форум заглючил, не отправляет.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00

Re: Курс валют в обмінниках

Курс на продаж вже 38,22. То що, купляємо?)
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:57

  Snower написав:Курс на продаж вже 38,22. То що, купляємо?)

а є за що купляти ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:42

lamal Є, а толку? :mrgreen: Коли в каруселях по 37,45 а можна і дешевше :evil:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:24

  Дюрі-бачі написав:
  angra написав:Досягли дна.

До дна ще 80 коп.


Не знаю, де ваше дно, але я уникаю дрібні банки та банки без депозитів онлайн, тому не купую дешевше 37,45 грн, а це на 35-45 копійок нижче найкращого курсу здачі долара в касу, тобто прибуток 1%, або 4% річних.

Це прям настільки мізер, що катаєшся на каруселі не тому що весело та задорно, а просто ліньки злазити і сідати на нерухому лавку :P
vkladchiik
 
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