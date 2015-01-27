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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 08:19
Купувати чи не купувати?
"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "
вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
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Goodman
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