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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:19

Купувати чи не купувати?

"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "

вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:43

Re: Курс валют в обмінниках

У кого є вільна гривня, можуть скористуватися можливістю купити дешеві долари без очикування 3 місяці.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 15:36

  vkladchiik написав:
  vkladchiik написав:
  Snower написав:а зараз, при курсі 37,7 теж карселіт


зараз в середмісті Києва ще можна знайти "навіть" 37,8 грн. це вже той рівень, коли закривають лунапарк, тому доводиться злізати з каруселі


все. максимальний курс в центрі 37,6 грн. навіть "на прощання з каруселю" вже не має сенсу щось робити.

37.80 появился в табличке, не отчаиваться. 1 числа в миб и восток, для поддержания навыков.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:53

demichh Пропозиція скинути по 37,80 і влізти у стрьомні банчики згори таблиці? А як на щось кошерне там зазор 37,8-37,45 у 35 копійок? Кеди себе не окуплять з цього гешефту. :D
alex lem
 
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  #<1 ... 9101112
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