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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 30 бер, 2023 08:19
Купувати чи не купувати?
"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "
вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
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Goodman
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Додано: Чет 30 бер, 2023 11:43
У кого є вільна гривня, можуть скористуватися можливістю купити дешеві долари без очикування 3 місяці.
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Snower
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Додано: Чет 30 бер, 2023 15:36
vkladchiik написав: vkladchiik написав: Snower написав:
а зараз, при курсі 37,7 теж карселіт
зараз в середмісті Києва ще можна знайти "навіть" 37,8 грн. це вже той рівень, коли закривають лунапарк, тому доводиться злізати з каруселі
все. максимальний курс в центрі 37,6 грн. навіть "на прощання з каруселю" вже не має сенсу щось робити.
37.80 появился в табличке, не отчаиваться. 1 числа в миб и восток, для поддержания навыков.
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demichh
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Додано: Чет 30 бер, 2023 20:53
demichh
Пропозиція скинути по 37,80 і влізти у стрьомні банчики згори таблиці? А як на щось кошерне там зазор 37,8-37,45 у 35 копійок? Кеди себе не окуплять з цього гешефту.
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alex lem
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:33
demichh написав: vkladchiik написав: vkladchiik написав:
зараз в середмісті Києва ще можна знайти "навіть" 37,8 грн. це вже той рівень, коли закривають лунапарк, тому доводиться злізати з каруселі
все. максимальний курс в центрі 37,6 грн. навіть "на прощання з каруселю" вже не має сенсу щось робити.
37.80 появился в табличке, не отчаиваться. 1 числа в миб и восток, для поддержания навыков.
1 квітня , вихідний день (дурнів:-))
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lamal
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