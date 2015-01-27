Купувати чи не купувати?
"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "
вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:19
Купувати чи не купувати?
"Долар нового зразка в наявності. На всіх відділеннях "
вже виклали "зазивало" в рекламі обмінника.
сміття прощай.
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:43
Re: Курс валют в обмінниках
У кого є вільна гривня, можуть скористуватися можливістю купити дешеві долари без очикування 3 місяці.
Додано: Чет 30 бер, 2023 15:36
37.80 появился в табличке, не отчаиваться. 1 числа в миб и восток, для поддержания навыков.
Додано: Чет 30 бер, 2023 20:53
demichh Пропозиція скинути по 37,80 і влізти у стрьомні банчики згори таблиці? А як на щось кошерне там зазор 37,8-37,45 у 35 копійок? Кеди себе не окуплять з цього гешефту.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:33
1 квітня , вихідний день (дурнів:-))
Додано: Нед 02 кві, 2023 11:50
В п'ятницю, 31 березня, зайшов в "Південний" за депозитом, в касі був курс 37,75 грн на покупку, принципово не сдав долари по цьому курсу, забрав їх і пішов додому. Одна справа це роздуми на форумі – на якому курсі зупиниться карусель, а інша справа – це рішення, коли стоїш із доларами біля обміннику. Маржа 30 копійок (до курсу стабільних банків – 37,45 грн, а не всілякого мотлоху, який будуть виводити по 36,57 грн як "Січ" та "Айбокс") це вже для мене взагалі не цікаво.
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