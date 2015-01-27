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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:29
шановний mustbe
не знаю як затегати
у табличці обмінок кілометри - 5 знаків. для тих хто на Трої показує
у всіх 9.999 бо переповнення.
чи можна замість точності до метра зробить 2 знаки для цілих?
ну це шоб по феншую вже.
дякую вам за класні таблички!
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daap
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Додано: Чет 24 сер, 2023 23:40
Сьогодні пару годин витратив на біготню по обмінниках на Лесі Українки, а по вказаних телефонах ніхто не бере трубку. Обмінника за адресою Лесі Українки 5 - не існує, по факту обмінка в сусідній будівлі за адресрою Лесі Українки 3. Актуальність курсів і мінімальна сума також мимо каси.
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Maxwe11
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