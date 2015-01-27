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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:29

Re: Курс валют в обмінниках

шановний mustbe
не знаю як затегати

у табличці обмінок кілометри - 5 знаків. для тих хто на Трої показує
у всіх 9.999 бо переповнення.
чи можна замість точності до метра зробить 2 знаки для цілих?
ну це шоб по феншую вже.

дякую вам за класні таблички!
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 23:40

Re: Курс валют в обмінниках

Сьогодні пару годин витратив на біготню по обмінниках на Лесі Українки, а по вказаних телефонах ніхто не бере трубку. Обмінника за адресою Лесі Українки 5 - не існує, по факту обмінка в сусідній будівлі за адресрою Лесі Українки 3. Актуальність курсів і мінімальна сума також мимо каси.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 10:44

  daap написав:у табличці обмінок кілометри - 5 знаків. для тих хто на Трої показує у всіх 9.999 бо переповнення.
чи можна замість точності до метра зробить 2 знаки для цілих?

Специально для жителей Трои ) - размерность колонки "Расстояние (км)" расширена до формата XX.YYY
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 19:20

Re: Курс валют в обмінниках

  mustbe написав:для жителей Трои


Дякую! тепер все чудово! життя заграло різними барвами як колонка "кілометри" у табличці ))))
daap
 
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