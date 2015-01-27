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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:29
шановний mustbe
не знаю як затегати
у табличці обмінок кілометри - 5 знаків. для тих хто на Трої показує
у всіх 9.999 бо переповнення.
чи можна замість точності до метра зробить 2 знаки для цілих?
ну це шоб по феншую вже.
дякую вам за класні таблички!
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daap
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Додано: Чет 24 сер, 2023 23:40
Сьогодні пару годин витратив на біготню по обмінниках на Лесі Українки, а по вказаних телефонах ніхто не бере трубку. Обмінника за адресою Лесі Українки 5 - не існує, по факту обмінка в сусідній будівлі за адресрою Лесі Українки 3. Актуальність курсів і мінімальна сума також мимо каси.
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Maxwe11
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:44
daap написав:
у табличці обмінок кілометри - 5 знаків. для тих хто на Трої показує у всіх 9.999 бо переповнення.
чи можна замість точності до метра зробить 2 знаки для цілих?
Специально для жителей Трои ) - размерность колонки "Расстояние (км)" расширена до формата XX.YYY
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mustbe
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:20
mustbe написав:
для жителей Трои
Дякую! тепер все чудово! життя заграло різними барвами як колонка "кілометри" у табличці ))))
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daap
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:38
Вопрос на счет таблички "Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины по состоянию на ..."
Там данные запрашиваются по апи без подтверждения возможности обмена? Я попробовал Альт и Рада банки - там такой возможности нет. У Аккорда можно поменять на 50к
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amt_mail1c
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:54
amt_mail1c написав:
Аккорда можно поменять на 50к
У Аккорда хороший курс, но в кассе получать хреновыми купюрами прийдётся. Поэтому, если за бугор едите, то подойдут, а если хотите на них ещё крутится по программам НБУ, то обменники их берут с дисконтом.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:30
Игорь Алексеевич написав: amt_mail1c написав:
Аккорда можно поменять на 50к
У Аккорда хороший курс, но в кассе получать хреновыми купюрами прийдётся. Поэтому, если за бугор едите, то подойдут, а если хотите на них ещё крутится по программам НБУ, то обменники их берут с дисконтом.
Змінить відділення і буде сінус,може особисто вам віддають такий гімняний долар бо ви все гребете? Мені довелося у різних банках стикатися зі спробами зробити видачу пеніциліном
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sens
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:36
sens написав:
Змінить відділення і буде сінус,може особисто вам віддають такий гімняний долар бо ви все гребете? Мені довелося у різних банках стикатися зі спробами зробити видачу пеніциліном
Зачем менять отделение, если валюта лежит на карте и можно по Украине везде снимать. У Аккорда сейчас мне кажется настали "месячные"...))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:43
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Змінить відділення і буде сінус,може особисто вам віддають такий гімняний долар бо ви все гребете? Мені довелося у різних банках стикатися зі спробами зробити видачу пеніциліном
Зачем менять отделение, если валюта лежит на карте и можно по Украине везде снимать. У Аккорда сейчас мне кажется настали "месячные"...))
Чому гроші лежать без діла і відсотків на карті,що це за жест доброї волі
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sens
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