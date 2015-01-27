где? город-обменка
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:01
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:22
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:40
Re: Курс валют в обмінниках
Це якийсь сюр
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41
Купуємо долари нового зразку - 37,05 (від 3000$).
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:58
Ринок зробить свою справу.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:03
какой рынок когда все зависят от ̶н̶а̶с̶т̶р̶о̶й̶н̶и̶я̶ ̶п̶ы̶ш̶н̶о̶г̶о̶ интервенций нбу
Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:36
Сьогодні новини вчорашні
💵Курс валют на 1 грудня: Долар та євро дешевшають
У п'ятницю, 1 грудня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
В обмінниках долар втратив 7 копійок у купівлі та продажу. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,43−37,53, євро — 40,70−40,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,34−36,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,60−39,61 грн/євро.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:04
Re: Курс валют в обмінниках
Не сюр, а чорна п'ятниця
Додано: Сер 06 гру, 2023 15:09
Цікаво
🔥🔥🔥🔥ГАРЯЧИЙ КУРС🔥🔥🔥🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔥 Купуємо cиній $ 🔥
🔥 По найкращому курсу 🔥
🔥🔥🔥 По — 37.47 🔥🔥🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🌐🌐🌐Кращий курс у світі 🌐🌐🌐
📞📞📞📞 ДЗВОНІТЬ 📞📞📞📞
Додано: Сер 06 гру, 2023 15:11
Re: Курс валют в обмінниках
Ого, в кого це так пожежа
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