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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 15:32
sens написав:
🔥🔥🔥🔥ГАРЯЧИЙ КУРС🔥🔥🔥🔥
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М...да, у когось війна, а кому і ... Сумно блд...
ЗСУ зі святом - варто пріватати!
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valya
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