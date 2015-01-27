Курс валют в обмінниках

М...да, у когось війна, а кому і ... Сумно блд...
ЗСУ зі святом - варто пріватати!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 гру, 2023 15:32
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:31
Додано: Чет 07 гру, 2023 11:51
ПРОДАЄМО:
10 000$ по 37,28 (купюри 96)
просп. Л. Курбаса, 6г
10 000$ по 37,37
просп. Оболонський, 35
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:43
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:52
Валюти багато немає руху
💵💶 Актуальні курси нашої мережі:
До 1000 (роздріб):
🇺🇸/🇺🇦: 37,10/37,50
🇪🇺/🇺🇦: 40,10/40,50
Від 1000 до 3000:
🇺🇸/🇺🇦: 37,20/37,38
🇪🇺/🇺🇦: 40,20/40,45
🇪🇺/🇺🇸: 1,078/1,085
Від 3000:
🇺🇸/🇺🇦: 37,25/37,33
🇪🇺/🇺🇦: 40,25/40,40
🇪🇺/🇺🇸: 1,079/1,084
🔥 Купуємо долари нового зразку (від 3000$) за курсом ✨37,30✨
🔥 Продаємо долари 1996 року та долари номіналом 1-50 (від 500$) за курсом ✨37,20✨
🔷 Продаємо долари нового зразку за роздрібним курсом, без доплати (будь-яка сума при наявності у відділенні).
❗️ Долари старіше 1999 року, долари номіналом 1-50 та євро номіналом 5-20 купуємо тільки в роздріб.
💹 Курси 🇵🇱PLN, 🇬🇧GBP, 🇨🇭CHF, 🇨🇦CAD, 🇨🇿CZK та інших валют - за запитом.
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⏰ Час прийому замовлень: 9:00-19:45.
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🏦 Позняки, Осокорки, Березняки, Лівобережна, Дарниця, Лісова, Троєщина:
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