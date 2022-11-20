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Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:31
Пропонуємо до обговорення:
Rolls-Royce показала унікальний седан Phantom Syntopia. У роботі над ним взяла участь нідерландський модельєр Іріс ван Херпен, і вся тематика машини крутиться навколо її колекції у стилі біомімікрії.
Дивися повний текст Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom Syntopia, який будували 4 роки
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