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Rolls-Royce представив
найскладніший проєкт Phantom...

Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 16:31

Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom...

Пропонуємо до обговорення:
Rolls-Royce показала унікальний седан Phantom Syntopia. У роботі над ним взяла участь нідерландський модельєр Іріс ван Херпен, і вся тематика машини крутиться навколо її колекції у стилі біомімікрії.

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Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom Syntopia, який будували 4 роки
R2
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