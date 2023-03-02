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В Україні можуть запровадити
пільгове розмитнення авто...

В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 02:00

В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді запропонували дозволити пільгове ввезення транспортних засобів до України для учасників бойових дій.

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В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян
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