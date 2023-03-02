У Верховній Раді запропонували дозволити пільгове ввезення транспортних засобів до України для учасників бойових дій.
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В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян
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Додано: Суб 18 бер, 2023 02:00
В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто...
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Дивися повний текст
В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян
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