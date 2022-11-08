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Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 бер, 2023 06:33
Пропонуємо до обговорення:
Відбудова найбільш постраждалих від війни міст не може відбуватися тільки виходячи зі статистики руйнувань. Громади мають зробити комплексний аналіз для початку відновлення.
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