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Голова НБУ назвав умови для
скасування обмежень на...

Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:37

Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року.

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Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку
R2
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