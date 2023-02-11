Національний банк України планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку, запроваджені з початком війни у лютому 2022 року.
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Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку
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Додано: Суб 18 бер, 2023 16:37
Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на...
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Дивися повний текст
Голова НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку
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