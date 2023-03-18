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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:10

Клуб 100К - Теребеньки

Тут обсуждаем всё: и курс и цвет купюр и цвет глаз панянок)))
и лучшую обменку!
таблица клуба
надеемся благодаря mustbe она скоро снова начнёт работь
да прибудит великая сила!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:15

кстати газ пытался отдать евровый депозит пятисоткой.
причём депозит был меньше 500 евро
вот такие дела)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5458
З нами з: 21.04.11
Подякував: 823 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
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Нед 19 бер, 2023 00:44
uaprofi

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