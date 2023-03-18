RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:10

Клуб 100К - Теребеньки

Тут обсуждаем всё: и курс и цвет купюр и цвет глаз панянок)))
и лучшую обменку!
таблица клуба
надеемся благодаря mustbe она скоро снова начнёт работь
да прибудит великая сила!
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 21.04.11
Подякував: 823 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 01:15

кстати газ пытался отдать евровый депозит пятисоткой.
причём депозит был меньше 500 евро
вот такие дела)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 21.04.11
Подякував: 823 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 02:23

38,75 вже час міняти справжні гроші на папір та знов сідать на каруселі. Чи ще почекати ? :)
alex lem
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 02:55

  alex lem написав:38,75 вже час міняти справжні гроші на папір та знов сідать на каруселі. Чи ще почекати ? :)


а какие собственно есть варианты вложение сейчас лучше?

если в банках покупать по курсу 37,45 - то наличный курс 38,75 это доходность 13.88% чистыми (или 17,24% банковских), но не в гривнах, а в долларах.

уличный курс 38.58 при курсе в банке 37.45 даёт чистыми доходность 12% в валюте
для меня рубикон на данный момент это этот условный курс 38.58
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 21.04.11
Подякував: 823 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 03:12

На гарній суммі навіть 5 копійок в день якщо піднявся прийом, то вже й на хлібчик і до нього буде. Хочеться вгадать. Вдень так по обмінкам по мінфіну прийом і 38,9 було.(в Харькове, так писали, хто зна як насправді). То можливо ще підросте? :)
alex lem
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 798, 799, 800
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
7996 1285901
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 бер, 2023 04:18
FinTech

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (862)
19.03.2023 01:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.