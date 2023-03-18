и лучшую обменку!
надеемся благодаря mustbe она скоро снова начнёт работь
да прибудит великая сила!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 01:10
Клуб 100К - Теребеньки
Тут обсуждаем всё: и курс и цвет купюр и цвет глаз панянок)))
и лучшую обменку!
надеемся благодаря mustbe она скоро снова начнёт работь
да прибудит великая сила!
Додано: Нед 19 бер, 2023 01:15
кстати газ пытался отдать евровый депозит пятисоткой.
причём депозит был меньше 500 евро
вот такие дела)
Додано: Нед 19 бер, 2023 02:23
38,75 вже час міняти справжні гроші на папір та знов сідать на каруселі. Чи ще почекати ?
Додано: Нед 19 бер, 2023 02:55
а какие собственно есть варианты вложение сейчас лучше?
если в банках покупать по курсу 37,45 - то наличный курс 38,75 это доходность 13.88% чистыми (или 17,24% банковских), но не в гривнах, а в долларах.
уличный курс 38.58 при курсе в банке 37.45 даёт чистыми доходность 12% в валюте
для меня рубикон на данный момент это этот условный курс 38.58
Додано: Нед 19 бер, 2023 03:12
На гарній суммі навіть 5 копійок в день якщо піднявся прийом, то вже й на хлібчик і до нього буде. Хочеться вгадать. Вдень так по обмінкам по мінфіну прийом і 38,9 було.(в Харькове, так писали, хто зна як насправді). То можливо ще підросте?
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