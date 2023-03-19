В п'ятницю на опті запитав чи добавлять щось за сині? Відповідь: можемо тільки знизити.Игорь Алексеевич написав:Интересно во всех городах разные курсы на зелёные и синие???
Практически все обменники первым делом спрашивают какого цвета и потом начинается торг. С ходу за синие +5коп от таблички, но если сумма от 5 штук то могут +7коп.добавить.
Что за бред такой.... Спросил у них в чём проблема такая??? Говорят покупатели готовы покупать только синие..., обычные плохо идут на отдачу
Правда в них навіть курс з вулиці був більший, ніж в інших на опті...