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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Игорь Алексеевич написав:Интересно во всех городах разные курсы на зелёные и синие???
Практически все обменники первым делом спрашивают какого цвета и потом начинается торг. С ходу за синие +5коп от таблички, но если сумма от 5 штук то могут +7коп.добавить.
Что за бред такой.... Спросил у них в чём проблема такая??? Говорят покупатели готовы покупать только синие..., обычные плохо идут на отдачу :shock:
В п'ятницю на опті запитав чи добавлять щось за сині? Відповідь: можемо тільки знизити.
Правда в них навіть курс з вулиці був більший, ніж в інших на опті...
Востаннє редагувалось 2XL в Нед 19 бер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:24

Значит такой идиотизм (синие, зелёные) только у нас в городе. :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:33

flex123 коли ж вони встигли вже печатками засрать кошерні сині гроші? Це на Сході мусліми таке творять?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:36

  flex123 написав:хз. вчера сдал по 38,8 полпачки синих и полпачки зеленых. завернули пару банкнот с печатями. причем это были синие

Так, сині тепер теж потребують уваги. Нещодавно забирав в Тасі, видали зелені і одну синю.
Зелені передивлявся ретельно, а синя була майже новісінька і ніби не потребувала уваги.
А вдома побачив на ній не дуже контрастний і не повний відбиток темного сірого прямокутного штампу.
При швидкому погляді він маскувався на тлі купюри і був не дуже помітний.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:11

  alex lem написав:flex123 коли ж вони встигли вже печатками засрать кошерні сині гроші? Це на Сході мусліми таке творять?

в основном да, печати любят ставить восточные ребята. причем бывают печати, которые видны только в УФ. еще мне попадались синие, которые не хотели принимать, т.к. светятся как-то криво, хотя я потом дома их светил фиолетовым фонариком - не увидел большой разницы. У меня на начало каруселей было несколько тыс такой некондиции, часть пораспихивал вместе с нормальными, особо уставшие скормил в итоге терминалу привата.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:49

flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:55

Re: Клуб 100К - Теребеньки

easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати
2XL
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