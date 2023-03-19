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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:20
Игорь Алексеевич написав:
Интересно во всех городах разные курсы на зелёные и синие???
Практически все обменники первым делом спрашивают какого цвета и потом начинается торг. С ходу за синие +5коп от таблички, но если сумма от 5 штук то могут +7коп.добавить.
Что за бред такой.... Спросил у них в чём проблема такая??? Говорят покупатели готовы покупать только синие..., обычные плохо идут на отдачу
В п'ятницю на опті запитав чи добавлять щось за сині? Відповідь: можемо тільки знизити.
Правда в них навіть курс з вулиці був більший, ніж в інших на опті...
Востаннє редагувалось 2XL
в Нед 19 бер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:24
Значит такой идиотизм (синие, зелёные) только у нас в городе.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:33
flex123 коли ж вони встигли вже печатками засрать кошерні сині гроші? Це на Сході мусліми таке творять?
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alex lem
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Додано: Нед 19 бер, 2023 10:36
flex123 написав:
хз. вчера сдал по 38,8 полпачки синих и полпачки зеленых. завернули пару банкнот с печатями. причем это были синие
Так, сині тепер теж потребують уваги. Нещодавно забирав в Тасі, видали зелені і одну синю.
Зелені передивлявся ретельно, а синя була майже новісінька і ніби не потребувала уваги.
А вдома побачив на ній не дуже контрастний і не повний відбиток темного сірого прямокутного штампу.
При швидкому погляді він маскувався на тлі купюри і був не дуже помітний.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:11
alex lem написав:flex123
коли ж вони встигли вже печатками засрать кошерні сині гроші? Це на Сході мусліми таке творять?
в основном да, печати любят ставить восточные ребята. причем бывают печати, которые видны только в УФ. еще мне попадались синие, которые не хотели принимать, т.к. светятся как-то криво, хотя я потом дома их светил фиолетовым фонариком - не увидел большой разницы. У меня на начало каруселей было несколько тыс такой некондиции, часть пораспихивал вместе с нормальными, особо уставшие скормил в итоге терминалу привата.
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flex123
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:49
flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
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easymodeon5k
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:55
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати
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2XL
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:34
2XL написав:
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати
Можно подробней?
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easymodeon5k
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:47
easymodeon5k написав: 2XL написав:
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати
Можно подробней?
Зюкаете хреновые доляры в их терминал через карту универсалку на дело на месяц и забираете в кассе по окончанию синие через месяц на карту для выплат. Правда процент 00,1 годовых - эта оперция подходит для тех кто встрял со старыми или с пятнами долярами.
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Игорь Алексеевич
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