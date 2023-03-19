Відкриваєте Приват-вклад. Можна знімати у день поповнення (виключення тільки день оформлення) і отримувати в касі чи замовити
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Додано: Нед 19 бер, 2023 13:03
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Відкриваєте Приват-вклад. Можна знімати у день поповнення (виключення тільки день оформлення) і отримувати в касі чи замовити
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:04
Можно сразу кормить терминал на открытый перед этим Приватвклад (с опцией "Поповнення Готівкою"). И забираешь через Заказ готівки хоть на следующий день.
Перед получением валюты перебрасываешь на карту для выплат...
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:10
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:28
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Спасибо за ответы
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