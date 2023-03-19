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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

easymodeon5k написав:
  2XL написав:
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати


Можно подробней?
Відкриваєте Приват-вклад. Можна знімати у день поповнення (виключення тільки день оформлення) і отримувати в касі чи замовити
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:04

  easymodeon5k написав:
  2XL написав:
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати


Можно подробней?

Можно сразу кормить терминал на открытый перед этим Приватвклад (с опцией "Поповнення Готівкою"). И забираешь через Заказ готівки хоть на следующий день.
Перед получением валюты перебрасываешь на карту для выплат...
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:28

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Спасибо за ответы
easymodeon5k
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