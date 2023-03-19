Додано: Нед 19 бер, 2023 14:30

Будьте осторожны с пополнением карт Моно через "Платежный терминал EasyPay"Можно только до 5тыс.грн. Кините больше, то схавает и не отдаст. Я в пятницу зюкал на Моно, думал, что можно как раньше больше 5тыс.грн. Закинул 5100грн. 5 тыс. пополнил, а 100грн сьел и выдал чек на пополнение 5тыс.грн. Позвонил на гор. линия, сказали вернут на карту 100грн. Только сегодня пришли.Час назад знакомые тоже пополняли Моно и 200грн схавал. Горячка сказала вернёт завтра.На моно можно только раз 5тыс.грн. в сутки через терминалы EasyPay. Вторые и далее попытки уже не пропускает.Если кинули разными купюрами предпол. 5200, то досчитает 5тыс и скинет чек на 5тыс.грн. Остаток напишет можно перевести на пополнение моб. тел. Откажитесь пополнять мобилу, то тогда звоните на гор. линию и они правда без скандала отвечают, что проблему знают и вернут остаток на карту.