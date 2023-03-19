Відкриваєте Приват-вклад. Можна знімати у день поповнення (виключення тільки день оформлення) і отримувати в касі чи замовити
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Додано: Нед 19 бер, 2023 13:03
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Відкриваєте Приват-вклад. Можна знімати у день поповнення (виключення тільки день оформлення) і отримувати в касі чи замовити
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:04
Можно сразу кормить терминал на открытый перед этим Приватвклад (с опцией "Поповнення Готівкою"). И забираешь через Заказ готівки хоть на следующий день.
Перед получением валюты перебрасываешь на карту для выплат...
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:10
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:28
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Спасибо за ответы
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:24
Рост зупинився поки. Курс з учора завмер на рівнях 38,73-75/38,83-85. Лінь, доживемо до понеділка, побачимо. Завтра дозбирать цьогомісячну пайку.
#провінція
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:30
Будьте осторожны с пополнением карт Моно через "Платежный терминал EasyPay"
Можно только до 5тыс.грн. Кините больше, то схавает и не отдаст. Я в пятницу зюкал на Моно, думал, что можно как раньше больше 5тыс.грн. Закинул 5100грн. 5 тыс. пополнил, а 100грн сьел и выдал чек на пополнение 5тыс.грн. Позвонил на гор. линия, сказали вернут на карту 100грн. Только сегодня пришли.
Час назад знакомые тоже пополняли Моно и 200грн схавал. Горячка сказала вернёт завтра.
На моно можно только раз 5тыс.грн. в сутки через терминалы EasyPay. Вторые и далее попытки уже не пропускает.
Если кинули разными купюрами предпол. 5200, то досчитает 5тыс и скинет чек на 5тыс.грн. Остаток напишет можно перевести на пополнение моб. тел. Откажитесь пополнять мобилу, то тогда звоните на гор. линию и они правда без скандала отвечают, что проблему знают и вернут остаток на карту.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 19 бер, 2023 14:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:33
Во многих городах началось разделение на синий/зеленый, примерно конец января - февраль этого года.
Синий дороже на 5-8коп.
Эмиссия, номера по порядку- не влияет; просто чтобы выглядели, как новые, к ним меньше придираются.
Приходишь в обменку и рассчитываешь на один курс, а получаешь на зеленый - другой, заниженный.
Принцип тот же, что и ветхие купюры с комиссией.
Просто один из доп заработков обменки.
При этом один из менял говорил, что некоторые клиенты наоборот просят зеленый, типа они более настоящие, а новые не признают. Как говорится, на вкус и цвет.
Но спрос рождает предложение, большинство хочет поновее, а это синий.
Вот и результат.
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:52
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Ігор Олексійович так назвіть будьласка місто де можна втюхать сині долари дорожче. Чи це секрет?
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:58
Це не лише по ізі так. Айбокса це теж стосується. Донька поповнювала свою картку ідентифікуючись через NFC. Перший раз прийняло 5000 і зарахувало. А другий з'їло 2000 і усе. До підтримки айбоксу змогла пробитись лише наступного дня. Сказали що хоч і була ідентифікація по NFC більше 5000 протягом 24 годин на одну й ту саму моніну картку зарахувати неможуть. Сказали або чекати поки пройдуть 24 години або давайте іншу картку. Вона дала білу і через кілька хвилин кошти зарахували ст. Я так розумію що внаслідок боротьби з гемблінгом усі мережі зараз позакручували гайки так що краще більше 5000 готівкою будь які термінали не поповнювати
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:01
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