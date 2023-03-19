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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

easymodeon5k написав:
  2XL написав:
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати


Можно подробней?
Відкриваєте Приват-вклад. Можна знімати у день поповнення (виключення тільки день оформлення) і отримувати в касі чи замовити
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:04

  easymodeon5k написав:
  2XL написав:
easymodeon5k написав:flex123 Терминал привата вроде бы как комсу берет? Пару лет назад так было
Залежно від того який продукт поповнювати


Можно подробней?

Можно сразу кормить терминал на открытый перед этим Приватвклад (с опцией "Поповнення Готівкою"). И забираешь через Заказ готівки хоть на следующий день.
Перед получением валюты перебрасываешь на карту для выплат...
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:28

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Спасибо за ответы
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:24

Рост зупинився поки. Курс з учора завмер на рівнях 38,73-75/38,83-85. Лінь, доживемо до понеділка, побачимо. Завтра дозбирать цьогомісячну пайку.
#провінція
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:30

Будьте осторожны с пополнением карт Моно через "Платежный терминал EasyPay"
Можно только до 5тыс.грн. Кините больше, то схавает и не отдаст. Я в пятницу зюкал на Моно, думал, что можно как раньше больше 5тыс.грн. Закинул 5100грн. 5 тыс. пополнил, а 100грн сьел и выдал чек на пополнение 5тыс.грн. Позвонил на гор. линия, сказали вернут на карту 100грн. Только сегодня пришли.
Час назад знакомые тоже пополняли Моно и 200грн схавал. Горячка сказала вернёт завтра.
На моно можно только раз 5тыс.грн. в сутки через терминалы EasyPay. Вторые и далее попытки уже не пропускает. :evil:

Если кинули разными купюрами предпол. 5200, то досчитает 5тыс и скинет чек на 5тыс.грн. Остаток напишет можно перевести на пополнение моб. тел. Откажитесь пополнять мобилу, то тогда звоните на гор. линию и они правда без скандала отвечают, что проблему знают и вернут остаток на карту. :(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 19 бер, 2023 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:33

Во многих городах началось разделение на синий/зеленый, примерно конец января - февраль этого года.
Синий дороже на 5-8коп.
Эмиссия, номера по порядку- не влияет; просто чтобы выглядели, как новые, к ним меньше придираются.
Приходишь в обменку и рассчитываешь на один курс, а получаешь на зеленый - другой, заниженный.
Принцип тот же, что и ветхие купюры с комиссией.
Просто один из доп заработков обменки.
При этом один из менял говорил, что некоторые клиенты наоборот просят зеленый, типа они более настоящие, а новые не признают. Как говорится, на вкус и цвет.
Но спрос рождает предложение, большинство хочет поновее, а это синий.
Вот и результат.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:52

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ігор Олексійович так назвіть будьласка місто де можна втюхать сині долари дорожче. Чи це секрет?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:58

  Игорь Алексеевич написав:Будьте осторожны с пополнением карт Моно через "Платежный терминал EasyPay"
Можно только до 5тыс.грн.

Це не лише по ізі так. Айбокса це теж стосується. Донька поповнювала свою картку ідентифікуючись через NFC. Перший раз прийняло 5000 і зарахувало. А другий з'їло 2000 і усе. До підтримки айбоксу змогла пробитись лише наступного дня. Сказали що хоч і була ідентифікація по NFC більше 5000 протягом 24 годин на одну й ту саму моніну картку зарахувати неможуть. Сказали або чекати поки пройдуть 24 години або давайте іншу картку. Вона дала білу і через кілька хвилин кошти зарахували ст. Я так розумію що внаслідок боротьби з гемблінгом усі мережі зараз позакручували гайки так що краще більше 5000 готівкою будь які термінали не поповнювати
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:01

  ihorsic написав:Ігор Олексійович так назвіть будьласка місто де можна втюхать сині долари дорожче. Чи це секрет?

Запоріжжя. Досить часто тут в неофіційних обмінках сині долари у середньому на 5 коп. дорожче білих
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