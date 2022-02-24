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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:02
еще был такой случай в обменках при сдачи €:
- взяли в одной пачку 2к 20-ками, а от такой же второй - отказались, просто из-за номинала, мол им достаточно мелких, а по 50 можно сколько угодно;
при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)
- в другой обменке на наноминал 50- дали на 20коп меньше от их стандартного курса (равен 1-ой обменке)
- ушли они в третью, без лишних вопросов, правда их стандарт курс был меньше на 10коп от 1 и 2 обменок.
вывод: сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
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FinTech
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:07
FinTech написав:
еще был такой случай в обменках при сдачи €:
при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)
сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
интереееесно!
€500ки берут хорошо?
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)
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flysoulfly
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:20
flysoulfly написав: FinTech написав:
еще был такой случай в обменках при сдачи €:
при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)
сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
интереееесно!
€500ки берут хорошо?
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)
В Европе их нормально берут, это только у нас вся валюта какая то не такая...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 бер, 2023 16:32
flysoulfly написав:
интереееесно!
€500ки берут хорошо?
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)
Стремались и -5% предлагали
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2XL
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