Додано: Нед 19 бер, 2023 15:02

еще был такой случай в обменках при сдачи €:

- взяли в одной пачку 2к 20-ками, а от такой же второй - отказались, просто из-за номинала, мол им достаточно мелких, а по 50 можно сколько угодно;

при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)

- в другой обменке на наноминал 50- дали на 20коп меньше от их стандартного курса (равен 1-ой обменке)

- ушли они в третью, без лишних вопросов, правда их стандарт курс был меньше на 10коп от 1 и 2 обменок.



вывод: сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе