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еще был такой случай в обменках при сдачи €: - взяли в одной пачку 2к 20-ками, а от такой же второй - отказались, просто из-за номинала, мол им достаточно мелких, а по 50 можно сколько угодно; при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило) - в другой обменке на наноминал 50- дали на 20коп меньше от их стандартного курса (равен 1-ой обменке) - ушли они в третью, без лишних вопросов, правда их стандарт курс был меньше на 10коп от 1 и 2 обменок.
вывод: сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
ihorsic написав:Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....
Днепр, Так каждый раз кстати в любимой обменке. Были же курсы в своё время..