Додано: Нед 19 бер, 2023 21:50

На др. ветке я понял народ без таблице не сможет открыть дело...

1. У людей более лимона баксов и они хотят вложиться по полной???

2. Людям по барабану какой банк, лишь бы курс был самым низким и упорно следят где он ниже. Народ стремится получить процентов на 5 баксов больше и забывают про тело.

Народу по барабану финанс. показатели банка, главное что бы название красивое и отделение с 12 стульями было))

Как говорил мне один банкир в 2000г. народ можно доить и доить ещё очень долго.

Помню ввели ВА в один банк. Стоит два митинга возле банка. Одни с плакатами верните воры наши деньги. Вторые стоят с плакатами - не закрывайте хороший банк....



Из всей таблице уже реально кто с мозгами определился с 10-12 банками и крутит карусель. Остальные или курсы не выгодные или банки стрёмные типа - Мотор банк.

И ладно когда новички гоняются за процентами, но когда задают вопросы старожилы - можно ли вложиться в тот или иной банк???, то тогда действительно банкир был прав про доение идиотов...