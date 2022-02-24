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еще был такой случай в обменках при сдачи €: - взяли в одной пачку 2к 20-ками, а от такой же второй - отказались, просто из-за номинала, мол им достаточно мелких, а по 50 можно сколько угодно; при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило) - в другой обменке на наноминал 50- дали на 20коп меньше от их стандартного курса (равен 1-ой обменке) - ушли они в третью, без лишних вопросов, правда их стандарт курс был меньше на 10коп от 1 и 2 обменок.
вывод: сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
ihorsic написав:Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....
Днепр, Так каждый раз кстати в любимой обменке. Были же курсы в своё время..
На др. ветке я понял народ без таблице не сможет открыть дело... 1. У людей более лимона баксов и они хотят вложиться по полной??? 2. Людям по барабану какой банк, лишь бы курс был самым низким и упорно следят где он ниже. Народ стремится получить процентов на 5 баксов больше и забывают про тело. Народу по барабану финанс. показатели банка, главное что бы название красивое и отделение с 12 стульями было)) Как говорил мне один банкир в 2000г. народ можно доить и доить ещё очень долго. Помню ввели ВА в один банк. Стоит два митинга возле банка. Одни с плакатами верните воры наши деньги. Вторые стоят с плакатами - не закрывайте хороший банк....
Из всей таблице уже реально кто с мозгами определился с 10-12 банками и крутит карусель. Остальные или курсы не выгодные или банки стрёмные типа - Мотор банк. И ладно когда новички гоняются за процентами, но когда задают вопросы старожилы - можно ли вложиться в тот или иной банк???, то тогда действительно банкир был прав про доение идиотов...
Игорь Алексеевич написав:Будьте осторожны с пополнением карт Моно через "Платежный терминал EasyPay" Можно только до 5тыс.грн. Кините больше, то схавает и не отдаст. Я в пятницу зюкал на Моно, думал, что можно как раньше больше 5тыс.грн. Закинул 5100грн. 5 тыс. пополнил, а 100грн сьел и выдал чек на пополнение 5тыс.грн. Позвонил на гор. линия, сказали вернут на карту 100грн. Только сегодня пришли. Час назад знакомые тоже пополняли Моно и 200грн схавал. Горячка сказала вернёт завтра. На моно можно только раз 5тыс.грн. в сутки через терминалы EasyPay. Вторые и далее попытки уже не пропускает.
Если кинули разными купюрами предпол. 5200, то досчитает 5тыс и скинет чек на 5тыс.грн. Остаток напишет можно перевести на пополнение моб. тел. Откажитесь пополнять мобилу, то тогда звоните на гор. линию и они правда без скандала отвечают, что проблему знают и вернут остаток на карту.
Тільки що чоловік поповнював термінал Привата. Теж 5 к зїв і все,картка поповнена, гроші зараховані самостійно.