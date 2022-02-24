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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:02

еще был такой случай в обменках при сдачи €:
- взяли в одной пачку 2к 20-ками, а от такой же второй - отказались, просто из-за номинала, мол им достаточно мелких, а по 50 можно сколько угодно;
при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)
- в другой обменке на наноминал 50- дали на 20коп меньше от их стандартного курса (равен 1-ой обменке)
- ушли они в третью, без лишних вопросов, правда их стандарт курс был меньше на 10коп от 1 и 2 обменок.

вывод: сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:07

  FinTech написав:еще был такой случай в обменках при сдачи €:

при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)
сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
интереееесно!
€500ки берут хорошо? :shock:
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:20

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:еще был такой случай в обменках при сдачи €:

при этом номинал 100 и 500 взяли даже заломленные и немного надорванные (но светили их долго), причем без комиссии, что слегка удивило)
сеичас спрос на евро больше от 50, крупные купюры в фаворе
интереееесно!
€500ки берут хорошо? :shock:
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)

В Европе их нормально берут, это только у нас вся валюта какая то не такая... :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:32

Re: Клуб 100К - Теребеньки

flysoulfly написав:интереееесно!
€500ки берут хорошо? :shock:
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)

Стремались и -5% предлагали
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:19

  flysoulfly написав:интереееесно!
€500ки берут хорошо? :shock:
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)


В 2023г во всяком случае взяли без проблем.
За систематику по 500 не скажу.
Но $ аналогичного или даже лучшего качества заворачивали/ставили комис.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:12

  ihorsic написав:Назвіть хоч місто в якому так полюбляють сині бакси? Коли почав каруселити познайомився з парочкою мінял. Один полюбляє доляр інший єврик курси завжди ок. На сині фіолетові і рожеві пофік....


Зображення
Днепр,
Так каждый раз кстати в любимой обменке.
Были же курсы в своё время..
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:22

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:интереееесно!
€500ки берут хорошо? :shock:
вроде ж их многие стремались(до 24.02.2022)

В Европе их нормально берут, это только у нас вся валюта какая то не такая... :roll:

Они просто не знают, что на таком можно неплохо зарабатывать - номинал, цвет и тд 😆
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:50

На др. ветке я понял народ без таблице не сможет открыть дело...
1. У людей более лимона баксов и они хотят вложиться по полной???
2. Людям по барабану какой банк, лишь бы курс был самым низким и упорно следят где он ниже. Народ стремится получить процентов на 5 баксов больше и забывают про тело.
Народу по барабану финанс. показатели банка, главное что бы название красивое и отделение с 12 стульями было))
Как говорил мне один банкир в 2000г. народ можно доить и доить ещё очень долго.
Помню ввели ВА в один банк. Стоит два митинга возле банка. Одни с плакатами верните воры наши деньги. Вторые стоят с плакатами - не закрывайте хороший банк....

Из всей таблице уже реально кто с мозгами определился с 10-12 банками и крутит карусель. Остальные или курсы не выгодные или банки стрёмные типа - Мотор банк.
И ладно когда новички гоняются за процентами, но когда задают вопросы старожилы - можно ли вложиться в тот или иной банк???, то тогда действительно банкир был прав про доение идиотов...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:51

  Игорь Алексеевич написав:Будьте осторожны с пополнением карт Моно через "Платежный терминал EasyPay"
Можно только до 5тыс.грн. Кините больше, то схавает и не отдаст. Я в пятницу зюкал на Моно, думал, что можно как раньше больше 5тыс.грн. Закинул 5100грн. 5 тыс. пополнил, а 100грн сьел и выдал чек на пополнение 5тыс.грн. Позвонил на гор. линия, сказали вернут на карту 100грн. Только сегодня пришли.
Час назад знакомые тоже пополняли Моно и 200грн схавал. Горячка сказала вернёт завтра.
На моно можно только раз 5тыс.грн. в сутки через терминалы EasyPay. Вторые и далее попытки уже не пропускает. :evil:

Если кинули разными купюрами предпол. 5200, то досчитает 5тыс и скинет чек на 5тыс.грн. Остаток напишет можно перевести на пополнение моб. тел. Откажитесь пополнять мобилу, то тогда звоните на гор. линию и они правда без скандала отвечают, что проблему знают и вернут остаток на карту. :(

Тільки що чоловік поповнював термінал Привата. Теж 5 к зїв і все,картка поповнена, гроші зараховані самостійно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Скажіть будь ласка як ПІВДЕННИЙ віддає депо? Прийшла СМС через тиждень закінчується. Замовляти треба? В відділенні чи через гарячку? Дякую
ihorsic
 
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Пон 20 бер, 2023 09:54
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