Я заїзжав у відділення, замовляв. Крайній раз самі подзвонили на який день. Краще було запитати коли оформляли депо яка в них процедура. Різні міста, хто зна як працюють. З гарячкою півня по конверт депо ніколи не мав справу.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 09:59
Я заїзжав у відділення, замовляв. Крайній раз самі подзвонили на який день. Краще було запитати коли оформляли депо яка в них процедура. Різні міста, хто зна як працюють. З гарячкою півня по конверт депо ніколи не мав справу.
Додано: Пон 20 бер, 2023 10:18
На ГЛ нет заказа, говорят приезжать в ОБ в день закрытия депо и снимать, если не будет всей суммы, то выдадут до 1к$, а остаток уже заказать на месте на след день.
Пока что проблем не было, выдали все сразу без заказа.
|