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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:59

  ihorsic написав:Скажіть будь ласка як ПІВДЕННИЙ віддає депо? Прийшла СМС через тиждень закінчується. Замовляти треба? В відділенні чи через гарячку? Дякую

Я заїзжав у відділення, замовляв. Крайній раз самі подзвонили на який день. Краще було запитати коли оформляли депо яка в них процедура. Різні міста, хто зна як працюють. З гарячкою півня по конверт депо ніколи не мав справу.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:18

  ihorsic написав:Скажіть будь ласка як ПІВДЕННИЙ віддає депо? Прийшла СМС через тиждень закінчується. Замовляти треба? В відділенні чи через гарячку? Дякую

На ГЛ нет заказа, говорят приезжать в ОБ в день закрытия депо и снимать, если не будет всей суммы, то выдадут до 1к$, а остаток уже заказать на месте на след день.
Пока что проблем не было, выдали все сразу без заказа.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Дякую....
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:37

В изе заказал за 2 недели пайку, на днях звонят из таси спрашивают: буду ли забирать. Заказал и у них сумму на снятие.
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