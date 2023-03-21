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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:59

  ihorsic написав:Скажіть будь ласка як ПІВДЕННИЙ віддає депо? Прийшла СМС через тиждень закінчується. Замовляти треба? В відділенні чи через гарячку? Дякую

Я заїзжав у відділення, замовляв. Крайній раз самі подзвонили на який день. Краще було запитати коли оформляли депо яка в них процедура. Різні міста, хто зна як працюють. З гарячкою півня по конверт депо ніколи не мав справу.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:18

  ihorsic написав:Скажіть будь ласка як ПІВДЕННИЙ віддає депо? Прийшла СМС через тиждень закінчується. Замовляти треба? В відділенні чи через гарячку? Дякую

На ГЛ нет заказа, говорят приезжать в ОБ в день закрытия депо и снимать, если не будет всей суммы, то выдадут до 1к$, а остаток уже заказать на месте на след день.
Пока что проблем не было, выдали все сразу без заказа.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Дякую....
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:37

В изе заказал за 2 недели пайку, на днях звонят из таси спрашивают: буду ли забирать. Заказал и у них сумму на снятие.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 09:46

Рада оформление 100+ заняло 10 мин.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:59

Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк.... :shock:
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес. :shock:
220468
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:55

  220468 написав:А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк.... :shock:
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес. :shock:

Ні воно то кепкувати з людей безумовно можна. Але тут колись був дописувач Скупі так в ного було гасло: "З миру по нитці бідному єврею на смичок". Для когось може це виглядає не зрозумілим, але є такий підхід до власних фінансів - намагатись витиснути з наявних можливостей по максимуму. Приклади такого підходу - гасити кредитку в грейсі якомога пізніше, розміщувати конверт на максимально можливу суму, використовувати для оплат по максимуму картки з кешбеком, де інші платять готівкою чи приватом. І багато чого іншого. В кожному конкретному випадку кожна окрема дія ніколи не вирішить усіх проблем жодної людини. А ось коли такий підхід застосовується в комплексі та постійно, то на перший погляд непомітні економія, заощадження, кешбек в підсумку можуть принести тому хто ними користується відчутний ефект. Головне щоб це дарувало радість та не перетворювалось в сенс життя. Але якщо це робиться попутно без напрягу (все одно оформлюєш депо то чому не на 2707, все одно часто купуєш у Сільпо то чому не оформити БВР і припинити користуватись приватом і т.д. і т.п.) то чому б і ні?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:00

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  220468 написав:Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес.
Ну как раз окупается билет на трамвай :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:07

  220468 написав:Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк.... :shock:
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес. :shock:


10 коп с доллара - 1000 грн на 10к, а с ?0k - ?000 грн

как-то ни*я не похоже на 2-3 доллара :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:08

  Alien написав:
  220468 написав:А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк.... :shock:
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес. :shock:

Ні воно то кепкувати з людей безумовно можна. Але тут колись був дописувач Скупі так в ного було гасло: "З миру по нитці бідному єврею на смичок". Для когось може це виглядає не зрозумілим, але є такий підхід до власних фінансів - намагатись витиснути з наявних можливостей по максимуму. Приклади такого підходу - гасити кредитку в грейсі якомога пізніше, розміщувати конверт на максимально можливу суму, використовувати для оплат по максимуму картки з кешбеком, де інші платять готівкою чи приватом. І багато чого іншого. В кожному конкретному випадку кожна окрема дія ніколи не вирішить усіх проблем жодної людини. А ось коли такий підхід застосовується в комплексі та постійно, то на перший погляд непомітні економія, заощадження, кешбек в підсумку можуть принести тому хто ними користується відчутний ефект. Головне щоб це дарувало радість та не перетворювалось в сенс життя. Але якщо це робиться попутно без напрягу (все одно оформлюєш депо то чому не на 2707, все одно часто купуєш у Сільпо то чому не оформити БВР і припинити користуватись приватом і т.д. і т.п.) то чому б і ні?

Я как то покупал 2707. Отдали единичками, их не принимают. Для Египта уже насобирал пачку.
Сейчас оформляю строго до 100. Отдают в банке синими, поменял в обменнике без проблем, ещё +5 коп. за синие добавляют. Ладно когда один банк и одна сумма. А когда каруселят в нескольких банках и потом пишут на 2 страницы как получить эти пару дол., отдают, не отдают... просто.... ???? :shock:
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