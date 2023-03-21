Додано: Вів 21 бер, 2023 12:55

220468 написав: А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк....

Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес. А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк....Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес.

Ні воно то кепкувати з людей безумовно можна. Але тут колись був дописувач Скупі так в ного було гасло: "З миру по нитці бідному єврею на смичок". Для когось може це виглядає не зрозумілим, але є такий підхід до власних фінансів - намагатись витиснути з наявних можливостей по максимуму. Приклади такого підходу - гасити кредитку в грейсі якомога пізніше, розміщувати конверт на максимально можливу суму, використовувати для оплат по максимуму картки з кешбеком, де інші платять готівкою чи приватом. І багато чого іншого. В кожному конкретному випадку кожна окрема дія ніколи не вирішить усіх проблем жодної людини. А ось коли такий підхід застосовується в комплексі та постійно, то на перший погляд непомітні економія, заощадження, кешбек в підсумку можуть принести тому хто ними користується відчутний ефект. Головне щоб це дарувало радість та не перетворювалось в сенс життя. Але якщо це робиться попутно без напрягу (все одно оформлюєш депо то чому не на 2707, все одно часто купуєш у Сільпо то чому не оформити БВР і припинити користуватись приватом і т.д. і т.п.) то чому б і ні?