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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:18

  cohan написав:
  220468 написав:Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк.... :shock:
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес. :shock:


10 коп с доллара - 1000 грн на 10к, а с ?0k - ?000 грн

как-то ни*я не похоже на 2-3 доллара :evil:


А время потраченное и приходы в отделение до 9.30. Уже время деньги - и время пришло всё делать онлайн. Можно сидя оформлять дело и моментом заниматься др. работой. Итого получается сидя дома возле компа больше заработаешь, чем стоять в 9.00 под отделением. А если тревога, то напрасно только ездил... :(
220468
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:57

220468 ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:14

  Alien написав:220468 ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
всьо так!

один момент под вопросом: мне отвечал недавно кто-то, что железка приватовская 1чки не берьот :shock:
flysoulfly
 
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