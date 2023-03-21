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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:18
cohan написав: 220468 написав:
Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк....
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес.
10 коп с доллара - 1000 грн на 10к, а с ?0k - ?000 грн
как-то ни*я не похоже на 2-3 доллара
А время потраченное и приходы в отделение до 9.30. Уже время деньги - и время пришло всё делать онлайн. Можно сидя оформлять дело и моментом заниматься др. работой. Итого получается сидя дома возле компа больше заработаешь, чем стоять в 9.00 под отделением. А если тревога, то напрасно только ездил...
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:57
220468 ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:14
Alien написав:220468
ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
всьо так!
один момент под вопросом: мне отвечал недавно кто-то, что железка приватовская 1чки не берьот
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:29
Alien написав:220468
ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
2700 или 2707 это каждый решает самостоятельно. Не понятно логика людей когда обсуждают эти 7 баксов часами. Сначало можно ли выше 100+, а потом часами получение.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:30
flysoulfly написав: Alien написав:220468
ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
всьо так!
один момент под вопросом: мне отвечал недавно кто-то, что железка приватовская 1чки не берьот
У нас написано мин 5 дол. берет
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:55
Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:43
220468 написав: cohan написав: 220468 написав:
Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк....
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес.
10 коп с доллара - 1000 грн на 10к, а с ?0k - ?000 грн
как-то ни*я не похоже на 2-3 доллара
А время потраченное и приходы в отделение до 9.30. Уже время деньги - и время пришло всё делать онлайн. Можно сидя оформлять дело и моментом заниматься др. работой. Итого получается сидя дома возле компа больше заработаешь, чем стоять в 9.00 под отделением. А если тревога, то напрасно только ездил...
Цікаво як ви 800к готівкової гривні наміняних в обмінці дома з комп'ютера запхаєте на рахунки банків щоб відкрить нові конверт депо. Ладно деякі мають термінали, кешіни. Але ж не всі?
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